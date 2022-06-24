64歲好萊塢女星莎朗史東，昔以情慾驚悚片《第六感追緝令》紅遍全球，奠定性感女神地位，不過近日她為了安慰一名女舞者，在社群揭露自己曾流產9次的心碎過往。

拉丁舞者兼演員佩塔摩嘉卓（Peta Murgatroyd）日前不幸流產，而莎朗史東看到報導後，在IG留言分享親身經歷，揭露自己因為流產失去9個孩子，但作為女性，沒有論壇可以讓她討論這種損失的深刻性，「我因流產失去了9個孩子，這不是一件小事，無論是身體上還是情感上，但我們會被迫覺得這是一件需要獨自承擔，且暗中帶著某種失敗感的事情，而不是獲得實際所需的關懷、同理和療癒。」

其實，莎朗史東之前就曾透露，有過懷胎5個半月，胎兒不幸死於腹中的傷心經歷，當時她獨自到醫院，接受36個小時的引產手術，身心都備受煎熬，而她雖然沒有親生孩子，但她目前領養3個兒子，和她感情都相當親密。

莎朗史東2001年在事業巔峰之際突發腦中風，導致工作停擺2年，去年她推出回憶錄，揭露好萊塢潛規則和內幕、童年遭性侵創傷等過往。