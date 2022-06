不論是歷代傳承下來的人生經驗或是近幾年的醫學研究讓很多人都相信,年輕時不注重健康,到老了就得付出代價。而在近幾年如火如荼的阿茲海默症研究風潮中,醫學研究人員也發現了年輕時的肥胖問題與老年的失智症之間存在關聯性。這項長達30年的追蹤研究最近公布結果指出,肌力與心肺功能較強的兒童,成年後大腦的認知功能也更好,他們在老年期發生失智風險也更低。反之亦然,肥胖的兒童青少年未來罹患失智風險比其他較健康的同儕高出許多。

最近《運動科學與醫學》(Journal of Science and Medicine in Sport)期刊發表一項由澳大利亞蒙納許大學(Monash University)所做的新研究,證實年輕時身體健康情況與老年罹患失智症或阿茲海默症之間的關聯。這項針對志願者進行長達30多年的追蹤研究發現,年少時期身體素質測試中表現較好的孩子,成年後的總體健康評分較高,其大腦認知功能更強,老年罹患失智症的風險更低。

大腦認知能力的下降會從中年就會開始,較早出現認知能力下降通常表示老年時更易患輕度認知障礙以及失智症。(圖/Shutterstock)

這項研究始自於1985年,是第一項尋找關於兒童肥胖與否的健康數據與中年認知能力之間聯繫的重要研究。當時研究團隊招募了1244名7-15歲的孩子,持續收集他們的肌力、心肺功能、腰臀比等通用的健康數據。

到了2017-2019年間,研究人員對當年參與研究的志願者進行追蹤訪問,此時這批受訪者年紀已達到39到50歲之間,研究人員分析了他們在精神活動、注意力、學習工作記憶能力等多個和認知相關的指標。

運動減肥要掌握兒童與青少年時期,一是陪養健身習慣,二是為日後的身健康打下基礎。圖為台中市創設有兒童版設施的長春國民暨兒童運動中心。(圖/本報檔案照)

分析數據結果顯示,當年肌力和心肺功能最好、腰臀比較低的兒童,在步入中年之後有更好的大腦處理訊息速度,在注意力和認知功能測試中,也獲得較高的分數。至於在當年測試表現出心肺功能不佳、肌力較差的兒童,整體的認知功能測試評分都更低,注意力也較差。

研究發現,中年人認知能力下降與少年時期的學科成績和家庭社會經濟地位的無關,也不受中年吸煙和飲酒等習慣的影響,只跟年少時期的身體健康素質有明顯關聯。(圖/Shutterstock)

更重要的是,這些發現不因受訪者在少年時期的學科成績和家庭社會經濟地位的影響,也不受中年吸煙和飲酒等習慣的影響。

研究報告進一步指出,大腦認知能力與注意力表現,都與未來失智症的發生有密切關聯。而大腦認知能力的下降會從中年就會開始,較早出現認知能力下降通常表示老年時更易患輕度認知障礙以及失智症。

肌肉和心肺功能最好、腰臀比較低的兒童,在步入中年之後有更好的大腦處理訊息速度和認知功能。圖為新北市推動一系列跑步訓練運動課程的森林跑站。(圖/新北市政府體育處提供)

此一長達30年研究是由位於墨爾本的半島健康中心和蒙納許大學國家健康老齡化中心共同進行,研究報告最後建議,應該為兒童與青少年制訂減肥或增強體能的鍛鍊課程,因為它可能有助於改善中年的認知能力,以及降低老年罹患失智症風險。

重要的是,研究還表明,防止未來認知能力下降的保護策略可能需要早在兒童早期就開始,這樣大腦才能對預防老年失智症等疾病發展有充足的準備。目前因兒童過度肥胖而倍感困擾的父母,看來已經不能等待孩子成長後自己調整生活習慣來改善健康問題,引導孩子們減肥與養成健身習慣愈早愈好。