雲林縣台西鄉近3000戶停電，台電表示鳥類碰觸電桿橫擔押釀禍。（台電雲林區處提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉崙豐村、蚊港村等部份路段，26日上午9點22分突然停電，住家電扇、冷氣、魚塭水車全停擺，大家急得跳腳，經台電派員搶修，5分鐘後先恢復約1500戶用電，10點33分全數復電，事後調查共2952戶停電，原因為鳥類碰觸電桿頂部的固定裝置橫擔押，造成饋線跳脫釀禍。

天氣炎熱，民眾大多躲在家裡吹冷氣，台西鄉崙豐村、蚊港村、和豐村、永豐村，26日上午9點22分突然停電，民眾無法吹電扇、冷氣，熱到不行，馬上打電話給台電，經台電派員搶修台西變電所台10饋線，9點27分復電1480戶，10點33分全數復電。

台電雲林區處表示，現場發現1隻麻雀屍體，電桿橫擔押處有焦黑情況，經調查，停電原因應為鳥類碰觸崙豐＃71電桿上層橫擔押，導致饋線跳脫。

台西民眾紛紛在網路留言「假日一大早就停電，是硬要叫人起床嗎」、「停電根本是夏日十大酷刑」、「比較擔心魚塭水車動不了影響魚隻」、「又是小動物來頂罪了」。