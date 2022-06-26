「雪乳戰神」郭鬼鬼不但經常曬福利辣照，也憑搞怪梗圖影片吸引粉絲追蹤，動態還不時結合時事製造笑料；台南美術館「亞洲的地獄與幽魂」展覽因殭屍引發話題，郭鬼鬼繼前(24)日記者會扮可愛殭屍後，昨(25日)開展她又辣扮敞開衣襟的超兇道士，讓網友們噴鼻血直喊：「有色鬼！」。

郭鬼鬼是府城出身的台南女兒，南美館前(24)日開展記者會她義不容辭現身，並穿上一身清朝官員帽服，在臉頰貼上兩片圓型腮紅，扮成應景的超萌小殭屍，成為會場最吸睛的存在之一。對於有宗教團體要求撤展，郭鬼鬼發文直言：「有些人說帶小朋友來看薑絲（殭屍）會學壞？真正教壞小孩的，是那些社會案件上對人施暴、詐騙別人血汗錢，卻開跑車炫富爽爽過的那些人！」，還嗆：「平時不做虧心事半夜不怕鬼敲門。」

愛玩梗的郭鬼鬼扮小殭屍意猶未盡，昨(25日)正式開展日她再度現身南美館，這次她扮的是收服妖魔鬼怪的道士；畫面中她穿著黃底黑邊的道袍，內搭上身超低胸、下身超短的黑色裝束，讓一對招牌雪白UU及美腿全都露，前日貼在額頭的符咒改成手上多捏一張，捻起劍指像有收妖法力般，在展場前擺出俏皮性感POSE。

只見鬼鬼身後站著3隻翻白眼、張大嘴的造型殭屍，她玩起懷舊電影梗寫道：「遇到薑絲（殭屍）先暫時停止呼吸」，超兇火辣道士裝扮引來網友留言：「好兇的道士，連後面的鬼都嚇到了」、「後面三位看到道士目瞪尖叫」、「看到殭屍我流鼻血是對的嗎」、「後面3隻其實是色鬼」、「可能不用暫時停止 因為直接沒呼吸了」、「為什麼阿鬼師看起來ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的」、「這道士太性感」、「要衝台南捉師了」。