喝的泥醉憲兵在路口飛踢停等紅燈女童臉部，女童與腳踏車直接倒在地上。

今(26)日上午台南發生女童遭隨機踹踢事件，其事件畫面曝光，有名女童騎腳踏車停在路口，遭喝到泥醉的憲兵安姓男子飛踢臉部，連同腳踏車重摔在地，女童向藥局藥師哭喊哀嚎「救我一下」，在藥師與路人幫助下，女童則暫時獲救，豈料，女童回家前，被安男尾隨追趕在家門口前車子「瘋狂繞圈」，最後女童才順利跑回家求救，趕來的路人也將安男壓制在地並報警處理。

從影片可見安男因不勝酒力，行經文南路與建南路口時，早已爛醉失神，安男看見女童騎腳踏車停等紅燈停在路口，便出右腳踢向女童的臉部，女童與腳踏車直接重摔地面，放聲尖叫哀嚎，大聲哭喊「救我一下」，一旁藥局的藥師也路人跑過去幫忙；女童還以為沒事了，安男卻繼續追著女童，女童則繞著車子狂躲，安男在後面狂追；女童父親也表示，安男從那個路口追女兒到家裡樓下，他聽到女兒在呼叫。

遭襲擊的女童失聲尖叫跑回家，陳母見狀上前制止也遭攻擊，所幸路人聽到聲音趕到解救，一群人將安男制伏，陳家母女也嚇得驚魂未定「還以為遇上小燈泡事件翻版」；安男被制伏後，員警見安男已喝到爛醉如泥，將安男帶回警所，直到回復神智，才供稱已醉到不記得做了什麼，對犯案感到懊悔。

國防部憲兵指揮部26日獲知消息，第一時間發出聲明，認為安男酒後行為不檢，將安男調職，並檢討重懲汰除；警方依傷害罪、兒童及少年福利與權益保障法將安男移送台南地檢署偵辦，檢察官向法院提起聲押。

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