空服員出身的林佩瑤參加《超級星光大道2》闖出知名度，加上她擁有天使臉孔、D級上圍，讓她擁「最美空姐」的封號，而近期瘦身有成的林佩瑤，多了自信能穿更多火辣的衣服，她更豪開超深V去喝喜酒，大方解放酥胸，不過也因為她狠鏟8公斤，還因此認了上圍縮水，林佩瑤求饒說：「瘦了7、8公斤，要不縮水真的很難餒！大家不要那麼嚴格好咪」。

林佩瑤今（27日）曬出喝喜酒照，她身穿淡粉色短洋裝現身，大方露出一雙長腿，更吸睛的是，林佩瑤胸口更豪開中門，深V一路開到腰間，火辣展現白嫩半球，穿搭相當性感，同時，林佩瑤也受邀登台演唱，有一副好歌喉的她，在新人及賓客面前演唱女星艾薇的歌曲《失重前幸福》，展現行走CD的唱功，台風穩健、毫不怯場。

同時，林佩瑤感性發文：「參加了一場可愛、溫馨又感人的婚禮」，並感謝新人邀請她登台演唱，林佩瑤也以此獻上祝福：「很開心能獻唱一首歌祝福你們，祝你們早生貴子、永遠幸福」。

林佩瑤豪露美胸、長腿。（圖／取材自林佩瑤 Pei Yao Lin臉書）

不過，有不少人就注意到林佩瑤整個人消瘦不少，原先豐滿的D級上圍似乎跟著消風，對此，林佩瑤也大方回應，她無奈自嘲：「大家不要再說我奶奶縮水了，瘦了7、8公斤要不縮水真的很難餒！大家不要那麼嚴格好咪。」