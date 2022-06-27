僧多粥少！新北市2歲幼兒人口總數統計至5月止為28004人，但全境公立及非營利幼兒園設置2歲專班數量僅93所，可招收人數為1733人，比例僅為百分之6。等同於剩下的2萬6千餘名幼兒，只能尋求私立幼兒園、私人保母或由家長自行照顧，對於家中有2歲幼童的家庭恐造成較大的負擔。

新北市議員蔡淑君日前在議會總質詢時曾提到，林口地區的幼兒園在各招收年齡分層上，因2歲專班的數量不足，導致在不同年齡層的設置比例上卻出現「葫蘆形」的型態，甚至讓蔡淑君提出「難道2歲的都不用讀書？」的質疑，不過綜觀全新北，在公立及非營利幼兒園2歲專班的設置上，數量確實不足，所提供的可招收人數，比例連幼兒人口總數的1成都不到。

對於新北在2歲專班設置的現況上，蔡淑君認為，因為2歲專班的設置條件有太多的限制，導致私立幼兒園設置2歲專班的意願不足，所以若要解決2歲專班幼兒的銜接問題，她建議只能從0-2歲及3-5歲這兩個分層的招收年齡去做往後及往前的延伸，讓家長及幼兒園都能有更多的彈性，否則2歲專班永遠卡在中間。

新北市教育局回應，因受限於場地規定，使得合適場地較難尋找，但新北市每年皆重新盤整各區公共化幼兒園供應量及各校招生現況，持續將增加2歲專班做為推動增班重點另外也鼓勵準公共幼兒園招收2歲幼兒，並提供一次性獎勵金。

社會局長張錦麗說明，有關公托年招收年齡延伸，新北市在公托設立時，為了讓家長及幼兒教育與照顧能夠順利轉換銜接，就已經規劃0-2歲的公托，可以讓幼兒在滿2歲之後，繼續就讀到3歲前1天，但因公托的年齡限制，所以幼兒必須在2歲以前進入公托，若是超過2歲，則只能進入公幼或私立幼兒園。