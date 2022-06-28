一名吳姓男子約女網友小美性交易，卻趁口交時拿手機偷拍過程，小美發現後拒絕這場交易，但吳男卻強押她的頭硬逼口交，小美一怒下用力咬下去，導致吳男陰莖受傷流血，但事後吳男又騙小美，希望能拍幾張裸照給他，測試一下能否再「硬起來」，然後就會匯款付錢，小美誤信為真，傳了幾張自拍裸照給吳男後，吳男竟然反過頭來恐嚇，小美氣得報警，法院依加重強制性交罪將吳男判刑3年4月、詐欺得利與恐嚇危害安全罪判刑7月。

根據判決書，吳男透過交友軟體GOOD NIGHT結識一名剛滿18歲女子小美，兩人透過Instagram交談，並約定進行性交易，隨後前往一家汽車旅館見面，二人進入房間後，雙方褪去衣服，當小美正在進行口交時，吳男偷偷持自己手機拍拍整個過程，遭小美當場發現，立刻中斷。

但吳男因此大怒，竟壓著小美的頭說「轉過來」，但小美拒絕說「不要」、「不要弄」，吳男竟不停手，持續將其陰莖塞入小美口中，小美一氣之下用力咬下去，導致吳男下體流血而停止。

事隔多日，吳男又透過Instagram聯繫小美 ，要求小美傳送拍攝下體、裸體照片以供自他慰測試陰莖還會不會痛，並佯稱會將上次性交易費用匯給小美，小美隨要求吳男，照片僅能使用播放一次之方式傳送，吳男假裝同意，還說觀看後就會刪除，於是小美就使用限時影片功能自拍裸露、撫摸胸部、下體等6張照片傳給吳男。

未料吳男收到照片後，竟拿著照片對小美恐嚇：「你在白目啊」、「我到現在還會痛妳覺得呢」、「流血欸幹」、「妳咬完我真的氣到」、「反正臉照什麼全裸妳覺得外流會怎樣」，讓小美嚇得幾乎崩潰。

小美嚇得求吳男說「拜託你不要外流」、「求你了，我原本很相信你的」、「你想要我怎麼補償你？除了打炮、拍照片，非法的事情以外」、「我真的不想以後沒未來，我真的很怕」。

但吳男事後仍不理會小美，小美只能報警向警方求助，法院審理後，依強制性交罪、詐欺得利罪、恐嚇危害安全罪等將吳男分別判處3年4月、7月有期徒刑。