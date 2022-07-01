這衛生習慣你能接受嗎？1名女網友說男友衛生習慣相當差，不但內褲每天重覆穿，牙齒好幾天才刷1次，就連吃完的食物都要放到長蟲才處理，某次她外出幾天，回家後發現垃圾都沒丟、已長蟲，垃圾旁的2捆棉線甚至已爬滿蟲，照片曝光網友紛紛喊「這麼髒還能住一起，超佩服」。

該名女網友在Dcard上發文表示，她的男友衛生習慣非常的差，用過的碗從來不會洗，連內褲都是反覆地穿、不換洗，吃完的食物都放著不丟，直到長蟲為止，就連牙齒也是好幾天才刷一次，她屢次勸男友改善，對方都不聽，某次她出門好幾天沒回家，進家門的一刻讓她驚呆了。

女網友外出幾天，回家後發現垃圾都沒丟、已長蟲，垃圾旁的2捆棉線甚至已爬滿蟲，痛批男友衛生習慣太差，無法在一起。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她發現家中垃圾沒丟，垃圾長了滿滿的蟲，就連放在垃圾旁的麵線也遭殃，照片中2捆棉線上爬滿了白色小蟲，小蟲在棉線隙縫中爬行，相當噁心；該女網友說當下看到她氣到哭出來，她說男友是個很貼心的人，也相當愛她，坦言「我知道他很愛我，但是我真的受不了了！」

其他網友紛紛留言「衛生習慣差我真的不行欸，就已經很累了，回到家看到一片狼藉真的想殺人」、「夠噁，你居然能跟他相處那麼久，超佩服」、「看到蟲直接雞皮疙瘩」、「內褲重複穿，請問他的GG長蟲了嗎」、「直接跟他講，你不喜歡他的習慣，如果他愛你，他會為你改變」、「愛妳自然會改變啦，這麼噁還能住一起好難想像」。