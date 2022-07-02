一名女網友透露，男友對外是個文質彬彬的人，學識淵博又有禮貌，私下卻很愛跟她撒嬌，是個貼心浪漫的好男友，讓她愛到不行，最扯的是，兩人在床上也很合，男友在發生親密關係時性格會大反轉，化身成霸道總裁，但事後又會瞬間切換回溫柔的模樣，讓原PO讚不絕口，不少女網友看完暴動直呼，這是什麼神仙男友，我也要一個。

一名女網友日前在Dcard上分享，她與男友剛認識時，就被對方的博學多聞吸引，每次男友都會告訴她很多天文地理歷史文學的知識，而他們就這樣一拍即合，非常聊得來。男友對外的時候，感覺是很有禮貌、乖乖念書的好孩子，對待她的朋友也都是彬彬有禮，每個見過她的人都說「你男友好斯文！」

女網友指出，私底下兩人相處的時候，男友會很可愛的撒嬌，也非常細膩與貼心，整體來說是一個很浪漫的男朋友，對此，他是很滿意的，但也開始擔心他們會不會在床上不合，畢竟有一好沒兩好。

女網友透露，兩人發生關係以後，她驚覺男友在床上根本是不同人，好像有個按鈕被打開了一樣，整個人直接大反轉，變成「霸道總裁」。過程中會說一些超級霸道又鹹濕的對話，然後喜歡看她微微求饒的樣子，像是一個抖S（網路用語：有虐人傾向的人），讓她到最後害羞到不敢跟男友進行眼神交流。

女網友也說，男友最近喜歡上「手銬」，而且自從意外發現她有點抖M（網路用語：有被虐傾向的人）之後，就解鎖了各種各樣的綑綁招式，同時還會說一些令人心跳加速的話，讓她當場失去理智。最誘人的是，男友在床上雖然很霸道，但事後卻會溫柔關心她剛剛那樣會不會不舒服，並與她一起躺床深度心靈交聊，然後再一起去洗澡。

女網友坦言，她愛慘這樣的男朋友，常常被他的行為爆擊心靈，有時候看到他還沒變身的時候，就會很想捉弄他，然後對方通常都不會反擊，總是無辜的樣子，直到在床上才會討回來。

貼文引起熱烈討論，不少女網友尖叫直呼，「我無法裝作我不想要這種男友，祝福原PO和男友幸福」、「可惡好想被這樣對待」、「男友什麼星座啊？我也要」、「哪來的神仙男友，這裡取號碼牌想領一個」、「太閃了吧！眼睛羨慕到張不開了」。