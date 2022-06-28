新北市社會局今舉辦「守住第一線 社區防暴有我在」社區性別友善與性別暴力初級預防英雄會，邀請長期投入性別友善社區及社區初級預防的社區團體及防暴宣講師等45名「第一線防暴英雄」參與，新北市長侯友宜出席頒發感謝狀，感念宣講師的專業及愛心，將性別友善融入社區，期盼在宣講師的努力下，讓新北市邁向進步、友善、性別暴力零容忍的社會。

侯友宜表示，6月是家庭暴力防治法立法24週年，也是性別暴力防治月，感謝立法的推行，保護許多婦女、家庭及弱勢族群，避免親密暴力的傷害。他也說，市府團隊一直致力於性別友善及性別暴力防治工作，並與民間合作結合108個社區友善團體及199個防暴宣講師，以數位影音及行動劇等方式進行宣講，將性別友善及性別暴力防治的觀念推廣到社區，讓鄰里發揮敦親睦鄰精神，及時阻止悲劇發生，感謝防暴英雄與市府團隊攜手塑造性別友善的社區，讓社會祥和平安互助一直在新北。

侯友宜致詞也感謝一直在家庭暴力防治法積極努力的社會局長張錦麗，他提及1998年擔任刑事警察局副局長時，在前線衝鋒陷陣偵破多起重大刑案，對於張錦麗要推行家庭暴力防治法的理念感到不可思議，但在她用心及誠懇的說到「犯罪是預防，更重要的是家庭要幸福美滿，家庭是最重要的根本」，他深深被其打動，爾後也經常提醒服勤的警察同仁，務必依循家庭暴力防治法，改變親密暴力是家務事的觀念，積極守護社區居民的安全。

社會局表示，新北市幅員廣大包山包海，共29區1032里，總人口數全國第一，長期以來，市府團隊結合許多優秀積極的社區團體推動性別暴力初級預防，運用在地人力、語言，以最接地氣的方式，透過拍攝影片、網路啟動、宣導演講、行動劇、相聲、歌舞行動劇、設攤、有獎徵答、影片賞析等多元巧思，深入新北市各區進行社區宣導、校園宣導。

2020年共辦理331場活動，8萬5811人次參與、2021年辦理457場活動，13萬995人次參與，在疫情的影響下，社區團體也改變宣導方式，以小型及走動的方式在社區中進行宣導，將性別友善及性別暴力防治的觀念不斷擴散。