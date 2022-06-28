丁曉雯手中吉他是「民歌四十演唱會」演出歌手的簽名，是她工作室的重要收藏之一。(丁曉雯提供)

音樂人丁曉雯在最新一集《每個人心中都有一首歌之歌的故事》網路音樂節目，介紹〈簡單的幸福〉，這首歌是她唯一為自己寫的一首歌，也是自己出版的400多首歌曲中，寫最久的一首歌，它的曲子很短，卻足足花了3個月才寫好詞。

〈簡單的幸福〉發表於2013年，丁曉雯說「2010年之前，我生了一場大病，這首歌敘述了病中的我，停下來回顧自己的前半生，那些困擾的人際關係、孤獨和迷惑，透過寫歌自我療癒，也讓自己學會獨處，放下心靈上的苦，輕盈的向前走。」這首歌的詞雖短，卻能道出許多人的心情，透過歌詞找到自己難以表達的千言萬語，丁曉雯說每個人心中都有一首歌，〈簡單的幸福〉就是她內心深處的那一首。

回顧這十年，丁曉雯說，她大病之後復出，心中有個活水計畫，自己就照著這個計畫一步一步走，2012年出了介紹大學城的《我的音樂課》音樂書，2013年舉辦「大學城的青春迴響曲」大學城30周年演唱會。2014年，她50歲時舉辦了個人演唱會，2022年剛她則為自己的作品製作了網路說歌的網路音樂節目。

她表示，自己就要邁入耳順之年，或許是自己在產業的最後階段，希望能分享經驗，「多年來我用一個熱愛音樂的音樂人在創作之餘、也能夠奉獻一些經驗值的傻勁在培育新生代，但個人的力量太有限，正巧現在擔任音樂人交流協會理事長，協會正推動一個鼓勵學生創作的校園創作菁英獎，透過協會擔起年輕學子與產業橋接媒合的平台，讓這些有志於音樂產業」的新生代提早與業界接軌、為進入產業做準備。」

十三集一季的丁曉雯網路說歌《每個人心中都有一首歌之歌的故事》，在〈簡單的幸福〉後就暫告一段落，丁曉雯說「這是燒錢沒辦法回收成本的節目，但能透過優質的製作分享自己的音樂創作故事，才是自己的初衷。」

她表示，最近疫情對音樂產業雖帶來了不小的影響，自己則是照著計畫前進不受影響，而籌備多時的音樂工作室即將完成，自己對音樂的熱愛及創作經驗，將在這個嶄新的空間裡提供基礎且厚實的音樂養成，來培育新的創作人才，孕育更多的好作品。