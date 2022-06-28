據統計，近一周台股掛牌原型股票ETF漲幅前五大分別為：富邦基因免疫生技(00897)，國泰基因免疫革命(00898)，富邦元宇宙(00903)，統一FANG+(00757)，群益NBI生技(00678)，漲幅介於15~8%之間。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰指出，以尖牙指數成分股為例，近年Google、亞馬遜及微軟積極發展雲端軟體的訂閱服務，目前這一領域已是企業版圖中重要一環。雲端服務由於產業特性，受到通膨及庫存調整的影響較小，營運壓力相對較輕。另外，在經濟可能衰退的背景下，企業仍持續推動數位轉型，商用雲端服務需求維持強勁成長，也讓Google、亞馬遜及微軟的營收更加穩固。上週Google、亞馬遜及微軟，周漲幅高達10.11%、9.64%及8.1%。

全球電動車龍頭特斯拉上週漲幅達13.35%，是尖牙指數另一檔高貢獻的成份股。袁永騰指出，電動車也是前景看好的題材，過去一段時間受到中國封城及供應鏈斷鏈影響，出貨遭到遞延。隨著中國解封、供應鏈恢復順暢，電動車出貨也開始加速。此外，因應能源轉型，燃油車轉換為電動車是未來數年各國政府的重點政策，使電動車長線趨勢獲得支撐。近期中國政府為了拉抬經濟成長，也擴大推出汽車補貼政策，電動車有望受惠。

富邦元宇宙經理人王辰方表示，今年是元宇宙超級年，Meta、蘋果、微軟和Google等均將推出新的硬體與軟體產品。高盛證券預估，未來幾年將有1.35兆美元投資在開發元宇宙科技，高盛分析師Eric Sheridan也在報告中表示，大型科技平台莫不期望增強實境帶來下一波運算平台改變，在合理消費模式轉變下，將產生新產業龍頭。富邦元宇宙（00903） ETF追蹤的「Solactive元宇宙指數」，前10大成分股包括輝達、Meta（臉書）、蘋果和Google等大型科技公司，最大成分股為臉書約9%，台灣的宏達電(2498)則有2%左右。