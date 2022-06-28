韓國近日再推出一檔最新的戀愛綜藝節目《再次初戀》，以「初戀情人」為主軸，找來4組對戀情感到遺憾的男女，在9天8夜的合住時間選擇再次開啟初戀或是尋找新的戀情。主持多年廣播節目、聽了無數人戀愛煩惱的主持人金信英表示，光提到「初戀」2個字就很吸引人，且是最「純真的愛情」，看了4對主角的故事，語帶玄機地說「是從未見過最純真又最混亂的戀愛綜藝」。

節目主持群除了金信英外，還找來獨立樂團「Rooftop Moonlight」主唱金允珠、名模鄭赫及女團「LABOUM」裴津銳陪著觀眾一起分析、觀察節目主角們的心境變化。2014年與「10cm」權正烈結婚8年的金允珠，是4人當中唯一已婚代表，也是眾人心中的「模範夫妻」，日前接受採訪時笑說：「我是再也無法戀愛的人，但我會為所有人的戀愛加油」，幸福的她會給予什麼樣的戀愛建議，成為節目的另一個亮點。

節目中一共邀請4對因不同原因無法繼續初戀的男女，首先是無法將暗戀轉換成初戀的徐智安，找來2年前心儀的李帝錫，一見面二人羞澀地笑個不停；第2對初戀未果的情侶是因女方遠赴德國讀書而無法繼續的金英培、李韓瑟，時隔多年見面二人依舊記得彼此習慣；第3對則是由釜山男姜韓星藉著節目找回當初為準備「韓國小姐」選拔、因見面時間減少無奈分開的鄭妍珠；最後一對因信任破裂而分手的嚴熙蘭和洪智明，男方對女方感到不自在，卻對別人的初戀女友鄭妍珠感到興趣，同住第一天就默默形成的多角關係，為日後4人的互動增添不少緊張感。

主持群一邊觀察4對戀人的重逢，邊回想起自己的初戀，金信英透露當年苦苦追求喜歡的對象，每個月都告白一次，經歷11次失敗，被問到是否會想再見對方，她斬釘截鐵地說「不」。唯一20代表的裴津銳，回想起國中二年級的青澀愛情，當年對方移民導致初戀無疾而終，最近透過社群平台重新聯絡，害羞又興奮地喊「好想見面喔」。男性代表主持人鄭赫，將以男性觀點提供大家意見，《再次初戀》每週三在bilibili更新。