全球企業紛紛投入聯合國的永續發展目標SDGs，而Garmin繼去年推出「動物路殺熱點路段警示」功能後，近日更與和泰集團宣布共同進行「台灣原生動物守護計畫」，開發推出TOYOTA DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》導航圖資，透過導航不僅提醒行車安全，更希望藉由提醒，降低行車對石虎及其他珍稀動物的危害。
TOYOTA DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》導航圖資，囊括了六大類動物路殺熱點路段，包含鳥類、陸蟹、兩生類、昆蟲、哺乳類與爬行類，並記錄多種動物不同季節容易出沒的時間與地點，圖資遍布全台國道、省道、縣道、鄉道等地，並持續透過路殺社（台灣野生動物路死觀察網），定期更新熱點路段資料庫導入系統中，行經該路段時，導航會提前透過文字及語音提醒功能提醒駕駛注意路況並減速慢行，降低動物路殺以及特有野生動物被驚嚇的機會，並提升車主道路安全，多一份留心，就可以守護更多的台灣石虎及其他珍稀動物平安回家。
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