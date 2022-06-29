日本氣象廳宣布，位於南海的熱帶擾動97W增強為熱帶性低氣壓，看好將於24小時內增強為第3號颱風芙蓉。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶性低氣壓路徑朝廣東前進，北上時會帶動西南風增強影響台灣，周五起台灣開始轉為多雨的天氣。

台灣颱風論壇在臉書指出，第3號芙蓉颱風即將形成，日本氣象廳已將南海97W升格為熱帶低壓，並看好將於24小時內成為颱風。根據最新觀測資料來看，97W核心逐漸鞏固，環流漸趨完整，已經離颱風不遠了，預計氣象局今天也會將97W升級。

南海的熱帶性低氣壓97W未來路徑朝廣東前進。(翻攝自 台灣颱風論壇｜天氣特急FB)

台灣颱風論壇表示，熱帶低壓97W路徑大勢已定，朝大陸海南、廣東之間前進，不過97W會帶動西南風增強，趁著太平洋高壓減弱時大舉北上，台灣還是會受到影響，周五起開始轉為多雨的天氣。

氣象局也指出，菲律賓東方海面及南海各有熱帶系統發展成颱的機率，周五至下周一（7月1日至4日）兩個熱帶系統隨著低壓帶北抬，台灣位於低壓帶內，迎風面南部及東半部有陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有雷陣雨，其中周五至周日南部、東南部及恆春半島有局部大雨發生。