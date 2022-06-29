茶湯會聯名馬來貘推周邊，以實用的杯子、造型筆擄獲粉絲的心。（茶湯會提供）

手搖飲店茶湯會慶17周年，與人氣插畫角色「馬來貘」聯名，結合春水堂創辦人劉漢介先生墨寶，以東方書法美學及現代插畫創作，共同打造各種趣味飲茶情境。7月1日起除了杯身封膜同步換裝，同步推出馬來貘聯名隨行杯、馬克杯、造型筆等周邊；還有5款新品一起開賣。

茶湯會周年慶7月1日起跑，全台門市杯材、封膜、吸管都將全面換裝馬來貘系列圖素，並推出馬來貘聯名環保隨行杯、聯名馬克杯、聯名造型筆等周邊，消費一杯飲品就可加購。 茶湯會也一口氣推五款新品，包括「貘法17」檸檬氣泡飲，以及周年慶限定「葡萄柚氣泡飲」，分別使用台灣在地檸檬和葡萄柚果露，結合沁涼氣泡水，再加入Q彈寒天晶球與咕溜奇亞籽增添口感。

東方美人茶系列新品，是台灣獨有半醱酵烏龍茶，擁有特殊的熟果蜜香，新品採摘一心二葉茶芽，依風味將三位美人命名為「素顏」、「完妝」和「拿鐵」。其中「素顏東方美人」在琥珀色茶湯中點綴了些許蜂蜜增添香氣；「完妝美人」茶如其名，茶香、茶湯更濃郁，風味醇厚甘甜，添加更多蜂蜜調味；「東方美人拿鐵」再加入鮮奶，為飲品增加更多迷人的香醇溫潤。

茶湯會歡慶17週年，以馬來貘為卡面設計的中國信託「酷玩卡」也加入同慶！活動期間以LINE Pay／街口支付／台灣pay綁定中國信託「酷玩卡」在茶湯會門市付款，中信卡卡友可享有17倍紅利點數回饋。