詹為元接受中評社訪問。（圖／中評社）

根據台北市長選戰的最新民調指出，蔣萬安為39%，黃珊珊增至24%，陳時中則是降至18%。國民黨台北市議員參選人詹為元分析，30%會是一條防守線，絕對不能低於這線。而黃珊珊一旦低於20%以下，棄黃珊珊保蔣萬安的氛圍就會自動發生。

根據TVBS民調中心27日公布的台北市長選舉支持度民調結果，國民黨蔣萬安為39%，台北市副市長黃珊珊增至24%，衛福部長陳時中則是降至18%。

根據《中評社》報導，國民黨台北市議員參選人詹為元分析，蔣萬安必須維持住支持度，30%會是一條防守線，絕對不能低於這線，且維持氣勢，才有慢慢往上升的空間，也才會凝聚藍營團結力。

詹為元認為，陳時中能喚醒民進黨在台北市基本盤歸位，等陳時中正式提名後，目前處於第二的黃珊珊會往下走，一旦低於20%以下，棄黃珊珊保蔣萬安的氛圍就會自動發生。

詹為元強調，蔣萬安在三強競爭下，一直都是民調第一名，黃珊珊分不到他的票，類似這樣的論述要去強化，建立支持者的信心，才不會有轉投黃的念頭出現。