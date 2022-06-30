雨彈來襲，氣象局發布新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣9縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（30日）新竹以南山區及嘉義、台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風。

氣象局表示，今天（30日）台灣附近吹東南風，迎風面東半部地區、恆春半島及澎湖有不定時短暫陣雨，東南部地區及恆春半島有較大雨勢，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及各地山區並有大雨發生的機率，請注意所伴隨的瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫25至27度，白天高溫約31至35度，其中大台北、桃園、宜蘭及屏東近山區或河谷有局部36度以上高溫發生的機率，外出請做好防曬保護並多補充水分；此外，今天基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區有較強陣風，沿海活動請多加留意。

颱風方面，氣象局表示，南海的熱帶性低氣壓，今天上午8時發展為今年第3號颱風芙蓉，中心位置在鵝鑾鼻西南方990公里之海面上，向北轉西北進行，預測直接影響臺灣的機率較低，請在巴士海峽及南海航行及作業船隻應特別注意；另外，上午8時菲律賓東方海面形成一熱帶性低氣壓，向北北西移動，未來有發展為輕度颱風的趨勢。