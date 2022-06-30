新竹市30日新增808例確診個案，今年以來累積6萬7939例，全市確診比例約15％，居家照護者仍有6005人、居家隔離者為1422人。

市府表示，配合指揮中心宣布，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，7月1日起仍維持現行戴口罩等防疫措施，除特殊例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩，詳請請見竹市防疫資訊網站。

另，針對疫情期間影響各行各業，市府公布相關紓困措施，詳情請見圖卡。

衛生局表示，竹市3處疫苗施打站包括中正市場、體育館及慈濟靜思堂的長輩施打專案將於本周結束，後續將開設兒童第2劑專案疫苗施打站，提供符合5至11歲兒童第2劑施打資格者施打服務，符合施打資格學童依學校通知期程，著體育服到站施打。

衛生局說明，下周起，中正市場及體育館施打站開放期間為7月4日至7月15日的周一至周五；慈濟施打站開放時間則為7月4日至7月8日。

開站時間皆為上午8至11時、下午2至5時。提供疫苗種類為7月4日、7月5日施打莫德納疫苗，7月6日至7月15日皆施打兒童BNT疫苗；依指揮中心建議，惟有第1劑接種後出現嚴重不良反應等特殊情形下，才可以不同廠牌疫苗完成2劑接種，提醒家長應注意不同廠牌疫苗接種期程。