擔心全球經濟恐怕衰退，在國際油價一度大跌下，日股6日也被疲弱的能源族群拖累，日經指數收26,107.65點，跌315.82點或1.2%。東證收1,855.97點，跌23.15點或1.23%。

Aizawa證券認為，市場重心已慢慢轉受到貨幣緊縮影響下，經濟成長恐受損的面向上。至於隔夜美股的那斯達克上漲，是因為買盤進駐部分跌深的科技類股。

日股中的原油業者一度大跌近10%，帝石重挫10.05%，煉油廠出光興產也跌6.1%。至於在俄羅斯油田生意可能受創的三井物產以及三菱商事，各自大跌5.45%與4.92%。

日本6日有消息傳出，日本最大公共設施業者東京電力(TEPCO)正在考慮加入JIC(株式會社產業革新投資機構)以及JIP(日本產業夥伴)收購聯盟，共同拿下東芝經營權，進而掌控核電業務。不過，東京電力卻收跌6.28%。

日本旅遊休閒業，因受到中國大陸疫情恐怕再度升溫，鐵路類股以及航空族群一度分別下跌1.57%以及2.85%。

衛采逆勢上揚5.87%，因FDA(美國食品藥物管理局)將加快審查與百健(Biogen)合力研發的治療阿茲罕默症藥物Lecanemab。