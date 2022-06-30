店貓歐胖也將隨機在「airC＆C」中驚喜現身。（黑松提供）

「airC＆C」現場提供四款水果氣泡獨家特調，均一價130元。（黑松提供）

「airC＆C」結合各式元素打造主題房，圖為南洋海灘風的「海島主題房」。（黑松提供）

「airC＆C」以葡萄、檸檬混搭酷爽氣泡開賣新特調，民眾也能到一樓暢飲閒聊。（朱世凱攝）

黑松旗下氣泡飲品牌C＆C以清爽飲品受到年輕世代喜愛，今夏特別為學生量身規劃暑假提案，翻玩大稻埕古蹟旅館，打造新穎打卡地標–「airC＆C」潮流風格民宿，裡頭不只呈現四大風格主題房，還附有專屬飲料調飲（均一價130元），放鬆公共區、美拍打卡點等，具備所有chill度假元素。

C＆C改造大稻埕古蹟旅館「OrigInn・Space」，結合異國主題空間設計，並融入大稻埕文化概念。一樓大廳規劃歐式街角調飲吧，木紋吧台、懸吊植栽、暖黃串燈打造街頭氛圍，現場更提供四款C＆C水果氣泡獨家特調，檸檬與葡萄風味及清涼氣泡，瞬間消滅暑氣。

其他樓層則是住宿休息區，業者先行試住並提升舒適度，房間分成「海島主題房」、「台灣VINTAGE主題房」、「沙龍主題房」、「植物園主題房」，各有獨特風格搭上質感裝潢，不管是木建家具，或是雲朵造型燈都別具巧思，原本就住在這的店貓歐胖也將隨機在「airC＆C」中現身。

業者發現學生族群熱愛玩在一塊，加上大稻埕獨特文化總是吸引人們觀光，所以特別舉辦活動讓學生享受「偽出國」度假感，並提升客群黏著度。即起至7月14日，只要是滿18歲以上在學學生(包含高中、大學專科院校及研究所)，隊伍人數湊齊6人(含)以上，即可在airC＆C活動網站抽免費入住資格。