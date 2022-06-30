環保署公布，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超市自7月1日起應提供自備「環保杯」的消費者其飲料售價至少5元(含)以上之差價優惠。金門縣環保局同步辦理「自備環保杯，喝飲料也能護地球」活動，加碼推出自備環保杯購買飲料，每杯贈送500綠點(等值5元)。

環保局表示，目前已募集縣內之連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖飲料店及其他飲料店等60家店家共同參與本次活動，合作通路有全家便利商店(12家)、統一超商7-ELEVEN(23家)、萊爾富-金航店、MOS摩斯漢堡、茶獅富、龜記茗品-金門金城店、壹咖啡、茶湯會-金門金城店、八分鋪-金城店、老賴茶棧-金門店、不要對我尖叫-金門金城店、小島商號、金門雪屋、喫茶小舖-金城民生店、麻古茶坊macu -金門店、永貞新村-金門金城店、路易莎-金門金城門市、迷客夏-金門金城店、隨憶、手作功夫茶-金門山外店、喫茶小舖-金湖復興店、COME BUY-金門復興店、三言兩語、八分鋪-山外店、清心福全-山外店、85度C-金門山外店、驛山咖啡。

環保局說明，每家店家各有200個加碼名額，消費者只要自7月1日起自備環保杯至配合店家消費，將由該店家協助發放環保局提供之每杯500綠點之儲值序號，凡消費者下載環保署「環保集點App」，註冊成為「環保集點會員」，登入後輸入該序號，即可獲取500綠點並使用，數量有限，送完為止。

該局希望藉由活動，將環保意識實踐在生活中，大家一同響應「全民綠生活」，為地球盡一分心力。