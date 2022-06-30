她過馬路遇視障者走偏方向 上前1舉動網讚：人美心也美

人美心更美！1名正妹日前在過馬路時發現後方有名視障人士也走在斑馬線上，但該名視障者獨自使用白手杖逐漸走偏方向，朝車陣走去，該正妹因此走回路中牽著視障者的手指引方向，畫面曝光網友紛紛喊「太暖心了吧」、「小小的舉動，對視障者是大大的溫暖」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1段影片，1名女子與男性友人一同撐著傘走在斑馬線上過馬路，而不少路人往後方看，原來1名視障人士正使用白手杖緩緩地過馬路，但方向逐漸偏向一邊、離開斑馬線往車陣中前去，這時該名女子雖已走到人行道上，但眼見該視障人士走偏方向，她則再回到路中幫忙牽著視障人士的手，並告知方向，指引至另側的人行道上。

正妹過馬路時發現後方有名視障人士也走在斑馬線上，該名視障者逐漸走偏方向，朝車陣走去，該正妹因此走回路中牽著視障者的手指引方向。（翻攝自YouTube）

該女子善心的舉動被等紅燈的騎士拍下，PO出影片說「人美心也美，可惜死會了，願好人平安」短短1天已吸引56萬觀看次數、近千則留言；網友留言說「很感動，很善良的女孩子，祝福他們身體健康、平安快樂」、「那位小姐看上去只是一小步，扶把手而已，可是在視障人士的心中給了一個很大的關懷」、「台灣人比較含蓄，但在需要的時候，總會有人挺身而出，給予別人最温暖的協助」、「雖然只是小小的搭把手，但對於這位先生來說 ，真的是非常暖心的舉動」。