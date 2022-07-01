有人問我們這麼恩愛吵不吵架鬥不鬥嘴啊，這不是跟問每天吃不吃飯大不大便一樣，廢話。

比如從金門回來之後，妻對我的飲食就更加嚴控了。一到晚上，食物的面積就突然變得很小，是另類的米其林。

這個女人最大的問題，在於她的數學極差，二十年前我的體重六十八現在六十九說我太胖？氣得我數落她兩句，只差沒出門採摘野果充饑去了。

正在冷戰，也沒食慾了，她先示範喝一大杯牛奶，不久肚皮就開始咕噜噜響，小屁一個接一個，鏗鏘有力、長短不一，彷彿試圖在用摩斯密碼對我暗通款曲。

我很想告訴她作戰期間，前線吃緊，請保持無線電靜音，以免洩漏敵跡，謝謝。

我還經常教育她，人胖除了看起來莊嚴，還省錢；之前我看上一件駝色浴袍，一套上，蓬鬆的簡直九天玄男住持玄奘上身，只差頭頂點上戒疤，托個缽吆喝阿彌陀佛求打賞。

都說夢是現實的投射，有次天亮之前我夢到自己準備搞一桌滿漢全席，結果菜單腳本剛設計好，突然發現天亮了時間不夠了，幾道上菜秀的劇情根本來不及調光和剪接，就索性稀裡呼噜揉作一團，只記得酒杯斟滿、烤雞仍然滋滋冒著油光，剛要動筷子就驚醒匆匆應付了事。

終於體會，以前都說愛情是姜太公釣魚願者上鉤，我家是藺太太電魚餓昏再說。

總之我雷都幫你踩完了，最後衝刺再考情提要複習一下；夫妻吵架鬥嘴似感冒，紅包退燒用、白包三餐飯後，真不行還有青包保護氣管，妻管嚴的你得保持幽默，否則演變成長新冠、你有種單飛學品冠你試試看。

作者為文學奬得主

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