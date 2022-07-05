【愛傳媒翁佳音專欄】前幾日，老番臉書裡斷續有西拉雅原民身分之憲法法庭言詞辯論的訊息，法律老番完全外行，又無法得知朋友們發言的大致內容，短期內大概無法就此問題提出民間私人觀點，因此這裡寫一些長年來不斷跟學生講的話，看看是否有助於現實與法律的思考（本文文謅謅又樂樂等，合先聲明，不喜勿看）。

原住民的清代歷史用語，有土番、流番；熟番、生番；野番、凶番；屯番、化番；平埔番、（內/後）山番等等，定義有時候會重疊，或與日本時代以來的用法不完全相同。譬如清代的平埔番（阿美、卑南），與現在所謂的「平埔族群」不同。清代留下來的行政文獻《淡新檔案》，平埔族群多為「屯番」，也稱「熟番」或「化番」。原住民族賽夏族是「熟番」或「化番」，但他們也有生番。

表面複雜的「番稱」，主軸線卻是「由生番而為熟番，由熟番而為百姓」，這是中華帝國統治異民族的歷史過程，亦即皇朝一邊佔領，一邊「教化＝文明化」，被佔領的不同種族漸次淪落「臣民」，變做中國（＝國中＝國內）人。

當然，帝國發展（擴張）過程還是會受到地理限制，窮山惡水的不同種族，帝力無法維持統治之區，就後來成為中國所謂的少數民族或歷史上之「蕃屬」。以夷制夷、分而治之，是中華帝國統治原則之一，是讀史者基本常識。臺灣生熟番，不外是這種由上而下的政治、文化分法，而且被迫執行著互相牽制的歷史過程。

在這種背景下，嘉義阿里山鄒族，從文獻上看，因地理之利，他們很早與外界有往來，皇權間接或直接伸手到鄒族地區來，十七世紀末他們已被統治者紀錄「阿里山八社，皆歸化生番」，甚至連社名鹿楮社也是標準的蠻南語稱呼。鄒族的發展沒間斷，後來約十九世紀初，「阿里山熟番百餘人」入墾南投埔里數百甲。十九世紀中，文獻還是不斷言明「阿里山…為八社熟番所居」，鄒族也是全臺九十三社熟番的屯丁來源之一。

原本是「平埔族群」的鄒族，到日本時代竟一變成高砂族；另外，雖然清代生熟番常被描寫為互相牽制，但也不能忘記「所有熟番住址多與內山生番附麗，即聲氣亦復與生番相通」的事實。可見族群的討論，要多往縱深去看。

老番有時私下認為，除了修法外，似乎同時也應考慮讓原住民族的機構更為寬大；多族，國家資源也得再做調整。至於曾有學術研究推估平埔族群有八、九十萬到一百萬人，老番相信這種推估至少膨風數倍以上，應該未經文獻歷史學者進行長期歷史資料的校正。所以，原住民族委員會最好不要再用這種尚非定論的報告當證據，會讓人家笑的啦。

作者為中央研究院台灣史研究所副研究員，著有《解碼臺灣史1550-1720》

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