【愛傳媒潘懷宗專欄】台北市士林區（即早期八芝蘭），在清朝末年到日治時期，由於五金業昌盛，因此醞釀出具地方特色的製刀業，更由於技藝精湛，曾名聞國際，大放異彩。

然而時至今日，製刀業不僅沒落了，更幾近凋零。目前常為士林人所提及，而且超過百年的製刀老店，只有兩家 ，一家為「郭合記」郭家，另一家則為「士林名刀」邱家。其中「士林名刀」也已於多年前歇業，後繼無人，而「郭合記」則將於第五代掌門人退休後，亦無子弟可以延續。

筆者為了保留士林地區的在地優良傳統製刀技藝，特別為文，期待台北市府能提出對策，加以延續。

郭合，道光29年生，民國15年卒，世居八芝蘭舊街，18歲時跟隨貓牛師（廣東人）學打鐵，同治9年（1871年）開店鋪「郭合記」，位於士林區大北路93號，自創小刀，名為「茄柄竹葉刀」（見照片），取刀柄似茄子，刀身呈竹葉形之意，後稱「八芝蘭刀」。1908年赴日本共進會工商品展覽，為評審賞識，得獎狀，遂亦聞名於日本，更於1927年2月8日獲日本純金打造的名譽賞金牌，生意最好的時候，士林區每一個家庭幾乎都會有一把士林刀（八芝蘭刀，也稱士林刀），最普遍的功用就是削鉛筆，亦可用於削竹、割漁網、切果菜魚肉以及切檳榔等。刀柄初期是用牛角，現在大多用塑膠（因為野生動物保護），另外，刀身係由白鐵包鋼而成，特性為外軟內硬，（見《台北文獻》第27頁，曾孫郭文成口述）。到了民國初年，又有邱振芳在士林區文林路271號開設「士林名刀」店，以當時人們慣稱的士林名刀當作店名。原本士林刀創始人郭家雖然主張「士林名刀」的名稱所有權，但經法院審理仍敗訴，後隨著時代的演進，商標法規定不能用地區名稱申請商標，因此邱家後來是使用士林外面畫個圈當作圖騰，登記為吉記商號，而郭家則持續使用「郭合記」，兩家刀鋪之後也因為各有各的理念，遂發展出不同的製刀方式（《士林的故事》第282頁）。

郭合(第一代)，郭振樹(第二代)，郭賜黃(第三代；有些資料寫郭樹黃，經考證是錯誤的)，郭文成(第四代)，郭明讓(第五代)，筆者是在2022年5月20日早上拜訪郭明讓夫婦，以下為其口述歷史，「郭合記」從1871年至今，已有151年的歷史，開始是設在大北路93號，後來搬至86號（許多文獻記載此為最初地址，亦為錯誤），目前是在74號。由於現今靠製刀業難以維生，因此，郭文成的三個兒子中，只有老二郭明讓願意繼承，延續郭文成「刀，必須有人扛下去」的心願，郭明讓從12歲開始學製刀，國中畢業後便不再升學，專心致力於傳統技藝的傳承，20歲入伍，在成功嶺擔任教育班長，22歲退伍後，即接掌刀鋪迄今，已然30多個年頭，照片為筆者與第五代傳人郭明讓在店門招牌下拍照留念。郭明讓夫婦膝下並無子女，加上他另外兩兄弟早已無意繼承刀業，幾乎已經確定，待郭明讓退休後（約十多年後），郭合記將畫下句點。詳談中，問及邱家刀鋪是否為郭合老先生的嫡傳徒孫，似乎郭明讓並不認為。但依據台北文獻第28頁，專訪其父郭文成時，確實提及郭合早期收徒郭開榜，後依序再傳給張水清、李濟周、邱建業(弟)及邱建枝(兄)。另外，《士林的故事》第286頁也是如此記載，所以，較有可能的解釋是，邱家第二代傳人（邱建枝和邱建業兩兄弟），除了從創辦人邱振芳處學習刀藝外，也精益求精的向李濟周請益。

「士林名刀」商鋪創辦人為邱振芳(第一代)，後交給邱建枝(第二代)，最後由邱顯耀、邱顯倫(第三代)兄弟接棒，經筆者於2022年5月電話訪問邱顯倫的兒子邱大哥(不願具名)，告知第三代邱顯耀已屆80多高齡，沒有傳人，店鋪也早於幾年前歇業，算起來「士林名刀」店從創立到歇業前，超過百年歷史，其最輝煌的時間是在民國26年，日本人在台灣舉辦了一次「刀賽」，邱建枝得到了亞軍，該把參賽小刀並獲日本天皇女兒的青睞，遂送給她當作紀念。由於這種傳統刀到後來也乏人問津，除非有時候日本人來台灣，才會買好幾把，因此後來改以販售菜刀和剪刀為主。（見《士林國小100年紀念專輯》，第288-290頁）。電訪中，筆者請教邱大哥，邱家製刀技藝是否師承於郭合，邱大哥也同樣並不認同，因此，上述的解釋，其合理性於是再增加，亦即第一代邱振芳確實是自行製刀創業，而第二代想要精益求精，遂有向郭合徒孫李濟周請益的情況發生。

揆諸世界各國，為了保存具有地方特色的傳統技藝，無不卯足全力，加以延續，更何況這把台灣台北市士林區的折疊小刀，比起1891年才誕生的同樣類型瑞士小刀，還早了足足20年左右，堪稱世界第一。期待北市府將此歷史納入士林公民會館中專區展覽，並懇請文化局啟動敦聘兩家店的老師傅（郭明讓和邱顯耀）為台北市「傳統藝師」，並且將士林刀技藝列入台北市的無形文化資產，大力協助他們將此技藝延續下去，否則，屆時失傳後，要再後悔，就來不及了。

參考文獻:

1. 台北市文獻委員會，《台北文獻》，直字第77期，1986。

2. 施百鍊，《士林的故事》，三源印刷事業有限公司，1995。

3. 《士林國小100年紀念專輯》，董智森，〈士林刀和他的傳人〉，三源印刷事業有限公司，1995。

作者為博士/教授、台北市議員，目前也是東吳大學歷史研究所碩士生

照片說明：在已有151年歷史的店門招牌下，潘懷宗和第五代傳人郭明讓先生合影留念。「郭合記」店鋪中留作樣本的「茄柄竹葉刀」。

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