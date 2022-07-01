年底台北市長選戰恐成藍綠白「三腳督」，引發政壇關注。民進黨前立委郭正亮表示，民眾黨支持的現任副市長黃珊珊是議員出身，她很會抓重點，到時候她一出手，可望披綠袍參選的衛福部部長陳時中就慘了。此說法引熱議，大批網友直呼「有道理」，認為選戰還沒真正開始。

郭正亮6月29日在《中天新聞》節目〈綠也掀桌〉表示，地方選舉與中央選舉是不同的，台北市民會清楚認知到「這是地方選舉」，所以民進黨不要拿兩岸牌來打選戰，搞什麼竹筴魚，這跟選舉又無關；陳時中只要告訴我們，他在防疫的具體行為上，有哪些對不起台北市，這些黃珊珊最了解。

郭正亮分析，黃珊珊是議員出身，她很會抓重點，到時候一出手，陳時中就慘了。畢竟陳在台北市的防疫做了多少事情對不起台北市民，到時就知道黃怎麼去打他，台北市民會有感受的。

此說法掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「有道理！黃珊珊畢竟是資深議員，他真要開火起來不得了」、「黃珊珊在港湖區高票連任多屆議員，實力不容小覷，拿出質詢功夫不會弱」、「距離投票還很早，綠白都還沒正式表態，選戰根本還沒開始」、「等大家都就定位後，好戲才真正開始」、「蔣萬安千萬不能被邊緣化，不能搞得只有綠白在選，一定要掌握主導權」。