林智堅捲入論文抄襲風波後，有媒體披露綠營內部民調，林智堅為41.6％，張善政29.8％；對此，民進黨前立委郭正亮質疑，沒有內容，也沒有細目，「鬼才相信會贏11趴！」

中天電視《大新聞大爆掛》主持人馬千惠7日在節目中指出，有媒體公布綠營內部民調，林智堅為41.6％，張善政29.8％，賴香伶6.4％，林智堅大贏11個百分點。

在網路好感度方面，根據《網路溫度計》，在竹竹合併時，林智堅的網路好感度是0.89；決定選桃園市長後，網路好感度下挫到0.47；論文抄襲事件爆發後，網路好感度剩下0.26。

馬千惠質疑，綠營內部民調林智堅大贏，要如何解讀？對此，前民進黨立委郭正亮認為，綠營內部沒有公開細部資料，「鬼才相信會贏11趴！沒有人在登這個民調」，因為沒有內容，也沒有細目。而不能公布民調細目的原因，郭正亮認為，就是不能認錯，因為沒有辦法換人了，只能夠硬打。

郭正亮強調，中華大學和台大都收到檢舉，台大做為龍頭大學，2個月要公布審查結果，大家都睜著眼睛看。總統說有人抹黑林智堅，難道台大也是抹黑他？到時候大家是相信總統還是相信台大？台大連「論文比對」也要凹嗎？這樣畢業多容易，以後大家都來凹！都來抄襲！台大還要當龍頭嗎？林智堅這個案子就看台大的良心！