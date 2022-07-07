民進黨桃園市長參選人林智堅近日捲入論文抄襲疑雲， PTT網友認為，如果文字內容用自己的話重寫一次，並不困難，結果連改都懶得改，以為能隻手遮天，台灣人要把民進黨寵到什麼地步？

國民黨台北市議員王鴻薇日前召開記者會，指控林智堅論文疑似涉嫌抄襲，引起各界議論紛紛，事後兩人互相提告，台大、中華大學則表示已接獲檢舉，接下來將進行調查。

有網友在PTT留言質疑，社會科學的論文，哪個不參考其他資料？如果一個字都不改，就要引用，這絕對是基本的。否則，就前後段落對調，文字內容用自己的慣用語重寫一遍，有很難嗎？

網友強調，結果連改都懶得改，教授可能也沒查證，以為能隻手遮天，還有1.5個博士力挺，「就看台灣人要把民進黨寵到什麼地步，無言！」

其他網友也怒批論文事件，這就是抄襲啦！把寫過論文的人都當白癡？對學術態度隨便到這種地步，無心吧！也有人諷刺，常識在黨的意志前一律無效，黨說了算！遇到事情不論是非而看階級，正在展現權力的傲慢！