提名稱柯志恩「陽光女孩」挨酸 朱立倫批民進黨側翼：對性別年齡歧視很可恥

2022九合一選戰步步逼近，國民黨中常會正式提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，綠營先前對國民黨稱柯志恩是「陽光女孩」有意見，國民黨主席朱立倫1日南下高雄市黨部參加柯志恩介紹會時，強力譴責民進黨跟側翼竟然對柯志恩年齡跟性別歧視，真的相當可恥。

朱立倫表示，柯志恩當然是來自南部的陽光女孩，他要強力譴責，現在已經21世紀，民進黨跟他們的側翼竟然還有年齡跟性別歧視的狀況出現，台灣絕對不允許民進黨性別、年齡歧視的行為，只要心中有陽光，她就是陽光女孩，誰敢說不是。

另外，柯志恩被問到高雄市長陳其邁1日參加左營運動中心開幕儀式，並提到左營就是他的家，是否會擔心陳其邁挖票倉？柯志恩回應，自己走到任何地方，絕對會展現誠意，不管是左營、楠梓等票艙都毫無擔心，且有這麼多在地議員幫忙，相信大家會越走越有信心。

針對是否請韓國瑜團隊幫忙柯志恩輔選？朱立倫表示，包括前副市長葉匡時、前民政局長曹桓榮等多位韓國瑜市長團隊的成員都會來幫忙，畢竟這些都是最優秀的人才，不管是李四川、葉匡時、陳雄文等副市長，以及相關局處首長都會一起來幫忙，團結支持最優秀的柯志恩。