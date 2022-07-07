九合一大選將在年底舉行，2024總統大選也成關注焦點，日前新北市長侯友宜民調支持度一路長紅，成為藍綠政治領袖人氣王，但國民黨主席朱立倫在黨內也扮演重要角色，2024總統大選不論誰上陣，朱、侯恐得先在黨內較量一番。對此，退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰5日爆內幕，「其實朱立倫的心是很痛的」。

于北辰5日在網路節目《鄭知道了》中提到，侯友宜當選新北市長的那年春節，和朱立倫一起照了一張相片，後來被友人放到臉書上，侯當時就表示希望能夠把照片拿掉，因為他已經是市長了，「這種私下的聚會，為什麼要把它拿上來？」于北辰說，其實朱立倫心中「冷暖自知」，當初朱在做桃園縣長時，侯就是縣警局局長；而在朱做新北市長時，侯是副市長。

于北辰認為，此舉會讓朱立倫覺得，他和侯友宜的革命情感這麼重，「結果感情建立得這麼薄弱，是建立在一個利字身上，而不是建立在一個義字上，他心中是很痛的」，而剛好侯友宜的聲勢很強，都第一名、民調又高，導致朱立倫只有悶著。

于北辰更斷言「國民黨的深藍恨侯友宜的人比喜歡的多」，因此對於2022，侯友宜表示「尊重黨中央的安排」，于北辰點出了以前侯的反應是「我還是把目前市政做好」，不會正面回應，但現在有了這樣的回應，代表「侯友宜要選2022，他想要連任」。