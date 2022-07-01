周興哲在新歌〈說太多〉MV中有突破性演出。（星空飛騰提供）

周興哲（Eric）近日籌備10月21日起連3天舉辦的小巨蛋演唱會，而他之前拍攝的新歌〈說太多〉MV於1日上線引發熱議，也是他個人拍過最勁爆的1支MV，「我第一次拍這種『土匪搶銀行』的MV，我覺得非常激烈刺激，非常喜歡這次的拍攝景點和故事內容，是我拍過數一數二、難忘好玩的MV。」

周興哲在劇中飾演文質彬彬的銀行行員，卻意外遇上匪徒搶劫，其中氣場強大的女搶匪邀來「金馬58」最佳女配角王渝萱擔綱，與年初才以電影《我吃了那男孩一整年的早餐》拿下近8000萬亮眼票房的周興哲演出對手戲，他在MV裡挑戰突破性演出，不僅穿梭在槍林彈雨中，還被王渝萱挾持、用槍指著頭，2人精湛演出令觀眾看得膽戰心驚。

周興哲將出道8年來的剖心自白寫進〈說太多〉，但MV結尾未完待續，令不少粉絲哀號意猶未盡，對此，周興哲賣關子表示將於10月演唱會上公布，「可以將懸念和期待都帶進小巨蛋，到時將在演唱會中無預警上演大結局，一併引爆」。周興哲「Odyssey旅程」演唱會門票8月13日起於KKTIX及全家FamiPort重新啟售。