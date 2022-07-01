田家達在漁港壁咚林柏妤但滿腦都是台詞。（台視提供）

戲劇《美麗人生 日出他鄉》中林柏妤隱瞞自己千金小姐的身分，在自家公司擔任小秘書職位，而頂頭上司田家達，對於她的工作表現不甚滿意，兩人經常有摩擦，但田家達帥氣外型，卻讓林柏妤逐漸心動。

田家達為了釣出林柏妤劇中的真實身分，特地帶她到漁港海產店用餐，點了甲魚湯。林柏妤面對雜亂的環境顯得很不自在，並在得知自己「吃鱉」後，氣的扭頭就走，田家達上前與其對質，過程中兩人越靠越近，還上演壁咚橋段，宛如偶像劇一般的浪漫情節。

兩人劇中近距離接觸，幾乎到快嘴碰嘴的程度，看似讓人心跳加速。實際上，這場戲頁數長、台詞多，光是背台詞就耗費許多腦力。林柏妤回想剛才拍攝的浪漫橋段，笑問田家達：「你剛剛是不是一直在想詞？」田家達也點點頭承認。

田家達表示這場戲，前後共分了三次拍攝，林柏妤不好意思笑說：「他見證了我開拍第一天台語很爛，到現在稍微有進步，大概從0分變3分」田家達則是謙虛表示：「我也很爛，應該是2分吧」田家達透露，雖然拍過台語劇，但這麼大量的台語詞倒是第一次，背的很辛苦：「連睡覺都在背，結果還背錯。」

田家達笑說，之前跟妹妹何蓓蓓對戲，因為對方不怎麼NG，讓他頓時很想念跟林柏妤對戲：「因為可以趁她NG的時候，抓時間背詞。相信拍完之後，我們都會進步很多。」林柏妤聽了則笑稱：「是不是覺得有珊珊在很棒！拍完之後，去中南部應該可以暢行無阻，作秀唱台語歌也沒問題」

《美麗人生 日出他鄉》每周一至周五晚間八點於台視首播。