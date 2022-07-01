趙小僑說直到孩子出生前仍無法放心。（嬰兒與母親雜誌提供）

趙小僑挺孕肚拍攝孕婦寫真。（嬰兒與母親雜誌提供）

劉亮佐每天都會隔著肚皮和前世情人說話。（嬰兒與母親雜誌提供）

趙小僑與老公劉亮佐求子之路艱辛，今年終於成功懷上女兒「典典」，目前已經9個月孕，寶貝即將誕生。夫妻倆為拚好孕，2年多來趙小僑歷經6次取卵、4次植入，前後共取96顆卵子；孕期還在肚皮扎了168瓶免疫球蛋白，秀出滿滿一圈又一圈的針筒；她再透露，2周前肝指數突飆高，「正常值約40，我飆到破百。」幸好這周肝指數已下降，相當辛苦。

趙小僑說這一路來，唯一一段休息竟是去年胎停引產的那3個月，「基本上我沒有在休息的，花的費用遠超過找代理孕母。」有過胎停經驗，現在只要一丁點風吹草動都令人膽顫心驚，「說實話，典典寶寶還沒出生前，我們的心都還是濛濛的。」典典寶寶已有2000公克重，胎動越來越明顯，劉亮佐都會隔著肚子和前世情人對話，或是透過禱告，穩定不安的心。

新冠肺炎疫情處於高原期，為了保護典典，劉家幾乎全家總動員，原本兒子劉子銓也受邀拍攝封面，可惜拍攝前一日因確診缺席，趙小僑說：「銓銓每次回家前都會快篩，一有狀況就不敢回來，這次是他的死黨先確診，多虧了他的警覺性很高，畢竟孕婦真的是高危險族群。」

有先生、兒子的悉心呵護，趙小僑與典典寶寶母女倆，每一刻都沉浸在全家總動員的無盡之愛，也讓進入懷孕晚期的她能以較舒服、安心、安定的心情迎接寶寶到來。趙小僑笑說：「雖然典典寶寶目前胎位還不正，但只要能用最健康平安的方式出生，醫師怎麼建議我就怎麼做，不論自然產或剖腹我都ok。」