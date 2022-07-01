美式賣場好市多的商品多以家庭號尺寸販售，尤其網友推薦的「必買神器」保鮮膜，還傳出有消費者花了近12年才將其用完，掀起熱議。最近一名女網友分享好市多保鮮膜的全新用法，只要用保鮮膜蓋住排水孔，就可以堵絕蚤蠅飛入家中，引發廣大迴響。

一名女網友昨（6月30日）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，夏天一到，老舊大樓的浴室排水孔就經常飛出一堆蚤蠅，有次要外出3天，她靈機一動拿好市多的保鮮膜將排水孔蓋住，藉此黏捕蚤蠅，效果意外不錯，她也笑稱，「又找到買這款保鮮膜的理由了，一捲用到天荒地老」。

該名女網友拿保鮮膜蓋住排水孔，堵絕蚤蠅飛入家中。（圖／翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出就吸引8千多名網友按讚，紛紛回應，「這個好這個好，每次都不知道怎麼治那些蚤蠅」、「我也用這個封洗臉台的洞口」、「我家也會有蚤蠅、蟑螂從排水孔跑出來，老公也是這樣封住，要用時再打開，15年來，在我家看到的蟑螂屈指可數，簡直是蟑螂剋星」、「新用途出現了，保鮮膜又能再戰13年」。

也有網友分享防蟲方法，「小蘇打粉加醋一大鍋倒下去，幾分鐘後再倒熱水，就不用再封了」、「保鮮膜碰到水就不黏了，建議用矽膠排水口墊，超有效的」、「我是會固定倒稀釋過後的洗碗精，洗完澡就倒一點進去，排水孔周圍再噴一些，就很少蚤蠅了」