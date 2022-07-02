美國國防部今天宣布，再增援烏克蘭8.2億美元武器彈藥，烏軍目前正沿東部和南部陣線對抗俄羅斯軍隊入侵。
法新社報導，美國第14次供應烏克蘭的軍備包括，2台防空系統、6月開始供應的「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）彈藥、高達15萬發155毫米火炮彈藥，以及另增4具反炮雷達。
援烏的「國家先進防空系統」（NASAMS）是一種短中程地對空飛彈系統，由美國雷神公司（Raytheon）和挪威康斯堡防衛及航太公司（Kongsberg Defence & Aerospace）共同研發。
這種遙控發射裝備將助烏軍，抵禦由人駕駛飛機、無人機和巡弋飛彈等攻擊。
美國國防部新聞秘書布萊希爾（Todd Breasseale）在聲明中指出：「美國持續與盟邦和伙伴合作，提供烏克蘭軍備以應其作戰需求。」
加上這次武器供應，美國自2月24日俄羅斯揮軍入侵以來，已提供烏克蘭69億美元軍援。（譯者：徐睿承）1110702
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