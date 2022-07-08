半導體業市況雜音頻傳，惟晶圓廠擴產不喊卡，助攻氟素設備廠上品（4770）、半導體製程特殊氣體廠晶呈科（4768）營運持穩攀揚。其中，上品6月營收6.43億元，月增56.5％，年成長90.05％，創歷史新高：前6月營收29.77億元，年增79.35％。

此外，晶呈科因烏俄戰爭造成氖氣缺貨，價格飆漲，客戶自5月起氖混氣開始拉貨，6月營收8,302萬元，年增34.7％；第二季營收季增23.76％，上半年營收4.17億元，年成長35.58％。營運維持逐季成長看法不變。

上品主供應半導體與石化業氟素材料與設備，其中半導體佔比八成，客戶為國內晶圓大廠、電子級化學品供應商與半導體統包廠。受惠晶圓廠積極擴大資本支出，氟素內襯設備、槽車、管線需求持續增溫。

上品表示，半導體業氟素設備需求仍強，目前訂單能見度已達明年上半年。今年上、下半年營收比重約為45％、55％；亦即下半年營收可望較上半年成長逾兩成。明年下半年訂單洽談進度有比較慢，但客戶沒有下調資本支出，除非客戶宣布不蓋廠，否則對上品影響不大。

晶呈科產品為半導體製程特殊氣體製造、特殊氣體應用加工服務（晶圓重生），及複合金屬材料基板製造（銅磁晶片及關聯產品）；其中，半導體製程特殊氣體製造約佔營收九成。

烏俄戰爭持續，使佔全球氖氣逾七成的烏克蘭斷供。晶呈科因掌握中國、南韓氖氣供應，且成本漲幅多能轉嫁客戶，加上特殊氣體需求持續強勁，下半年營收可望蓄勢更上層樓。法人推估，全年營收挑戰成長約三成。