疫情緩降 新北今確診數降到5千以下 14:192022/07/02 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北新增4738例確診，居隔列管8957人。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市衛生局公布新北今新增4738例確診，居隔列管8957人，居家照護有1萬9792人，可解隔3246人、預計康復解隔4806人。 台資312億出清 美商百分百吃下好市多 一國兩制2.0版 看北京的決心 五股公有市場開張 104攤好買好逛 #新北 #解隔 #列管 #緩降 #確診數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北市國中教甄複試 今直播抽出評審委員 10:382022/07/02 生活 好市多豪砸313億 買下台灣全數股權 04:102022/07/02 財經要聞 新北「小小清潔隊員」體驗 名額搶爆 中籤率不到2％ 10:282022/07/02 生活 水野里香醉心創作 勾勒美麗人生 04:102022/07/02 企業經營 日台新創高峰會 高仙桂率團與會 04:102022/07/02 財經要聞 完全命中疫情走勢 沈富雄竟不爽：腦袋都快爆炸 08:252022/07/02 政治 重新橋區間測速爭議不斷 民代轟：面子重於安全 11:392022/07/02 生活 指揮中心誇兒童接種率世界第一 遭打臉 04:102022/07/02 生活新聞 台灣永續發展三誤區 04:102022/07/02 時論廣場 高中職師生暑期學習不中斷 新北攜手7大學開設跨域學習課程 10:062022/07/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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