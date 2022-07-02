桃園市大溪區普濟堂關聖帝君聖誕慶典「大溪大禧」今盛大登場，也是新竹市長林智堅獲民進黨徵召參選桃園市長後首場桃園公開行程，稍早更與桃園市長鄭文燦合體。對於目前選情，林反駁赴美說後，直言「政治口水大可不必」呼籲對手別再他身上貼標籤。

林智堅表示，今代表竹市府來大溪，桃竹有共同的語言和文化，以及共同的城市DNA，也是全台最年輕、最幸福的城市，更是具有未來的城市，盼藉此文化宗教活動，讓桃竹長期以來緊密的關係親上加親。日後會藉鄭文燦和桃園隊的經驗，勤走傾聽地方聲音，讓大家認識他，並透過政見獲得桃園市民支持。

鄭文燦則說，今為林智堅來桃園首場公開活動，代表對地方的認同及對地方文化慶典的投入，他與林都相當重視文化、科技、產業及教育，希望未來以城市治理經驗讓桃園更好。至於是否能達「母雞帶小雞」成效？鄭也說，相信定能帶動全桃園的選情，也能帶動更多議員席次。

針對民眾黨桃園市長參選人賴香伶提出民調稱，有接近6成的桃園市民認為林應待任期結束，再擔任其他職位。林對此表示，徵召過後許多政黨候選人試圖以各種方式在他身上貼各種標籤，但選民眼睛是雪亮的，期盼日後桃園市長選戰是君子之爭，彼此透過政見與討論，換取市民支持，認為「政治口水大可不必」。

另對於日前林智堅在專訪提到，原有計畫赴美生活，他再度澄清，政治工作者的人生有很多規畫不是自己能決定的，先前在訪問時透露，他與妻子為了小孩的學習，也盼讓自己有沈澱進修的機會，才有此計畫，盼用訪問學人方式向美國智庫申請學習，後因疫情影響課程停擺。他強調，希望有心人別刻意帶風向來抹黑造謠。