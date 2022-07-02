「六經衍」蕭一凡書法兼涉傳統書法、現代書藝、觀念書寫等三種形式，山水畫道也多有精研。他透過《六經衍》作品說明著「我希望能讓傳統文人書畫中的形質，予以創造性之轉化，令其向當代敞開，而當代也能接納傳統的底蘊和潛能，彼此為文化的未來相容相成、生生不息。」（鄧博仁攝）

蕭一凡書法兼涉傳統書法、現代書藝、觀念書寫等三種形式，山水畫道也多有精研。他透過《六經衍》作品說明著「我希望能讓傳統文人書畫中的形質，予以創造性之轉化，令其向當代敞開，而當代也能接納傳統的底蘊和潛能，彼此為文化的未來相容相成、生生不息。」（鄧博仁攝）

《六經衍-蕭一凡書畫展》2日於內湖長歌藝術傳播展出。（鄧博仁攝）

策展人吳放指出，蕭一凡早期就學視覺藝術研究所，後來攻讀中國文學博士，由接觸較多的西方哲學，深入儒道經典，對傳統文化之豐美讚歎，同時對經典逐漸式微而憂慮，並對文人書畫沒落而深感惋惜。（鄧博仁攝）

策展人吳放指出，蕭一凡早期就學視覺藝術研究所，後來攻讀中國文學博士，由接觸較多的西方哲學，深入儒道經典，對傳統文化之豐美讚歎，同時對經典逐漸式微而憂慮，並對文人書畫沒落而深感惋惜。（鄧博仁攝）

《六經衍-蕭一凡書畫展》2日於內湖長歌藝術傳播展出，開幕時當天吸引許多來賓前往觀賞。（鄧博仁攝）

《六經衍-蕭一凡書畫展》2日於內湖長歌藝術傳播展出，開幕時當天吸引許多來賓前往觀賞。（鄧博仁攝）

《六經衍-蕭一凡書畫展》2日於內湖長歌藝術傳播展出，開幕時當天吸引許多來賓前往觀賞。（鄧博仁攝）

《六經衍──蕭一凡書畫展》2日於長歌藝術開幕。書畫家蕭一凡將近年創作進行一次觀念性總結的嘗試，將古代儒家傳統「六經」：《詩》、《書》、《禮》、《樂》、《易》、《春秋》的諧音，轉化為《失》、《抒》、《理》、《越》、《異》、《皴丘》，並定名為「六經衍」，為其研學思辨後所衍發的六類書畫創作。

蕭一凡表示：「我希望能讓傳統文人書畫中的形質，予以創造性之轉化，令其向當代敞開，而當代也能接納傳統的底蘊和潛能，彼此為文化的未來相容相成、生生不息。」 《六經衍》展覽開幕當天，中華文物學會理事長陳筱君、華梵大學藝術學院院長黃智陽、書畫名家陳明貴、明宗書法藝術館總監陳明德、學家曾昭旭等多位書畫界貴賓蒞臨，並為展覽致詞。 蕭一凡書法兼涉傳統書法、現代書藝、觀念書寫等三種形式，並以「觸視性」創作手法，以身體、眼睛及心靈去感受自然及生活。吸取明代王鐸等人的風格，再融入西方傑克遜‧波洛克（Jackson Pollock）的技法，轉化出中西混搭的抽象視覺效果，超越古典框架，使傳統文人書畫迸出當代新視角。

策展人吳放指出，蕭一凡早期就學視覺藝術研究所，後來攻讀中國文學博士，由接觸較多的西方哲學，深入儒道經典，對傳統文化之豐美讚歎，同時對經典逐漸式微而憂慮，並對文人書畫沒落而深感惋惜。他想重振古代經典之繁華、復甦文人書畫之典雅，也必須具備當代的精神，於是發想《六經衍》創作計畫，來踐行自己的思維。