日本首屈一指作曲家細川俊夫的小提琴協奏曲作品《Genesis》（生成），去年在德國漢堡首演，今天又將在日本廣島演出，小提琴獨奏將由台灣小提琴家黃俊文擔任，並和指揮家加埃塔諾（Gaetano d’Espinosa）、廣島交響樂團同台。

黃俊文表示，作為音樂家，時常思考傳統與當代的平衡點，「這是每個不同年代的音樂家，都要思考的事情。有傳統才有現代，演奏現代樂曲，才能更深刻地體會原來傳統是這樣子，從現代回望過去，往往會有新發現，對於演奏家而言，是很好的養分。」

為此，在他個人演出行程裡，於古典經典曲目之外，黃俊文也會安排演奏當代作品，如去年在紐倫堡交響樂團開季，他演奏作曲家譚盾的作品《火祭》，這是一部獻給戰爭受難者的作品，當時他從觀眾席，一邊演奏邊走向舞台，像是一場儀式。

細川俊夫是廣島人，活躍於國際樂壇的作曲家，曾獲柏林愛樂百週年作曲大賽首獎，同時是作曲大師尹伊桑的弟子，和台灣也頗有連結，曾為雲門舞集2010年舞作《屋漏痕》擔任配樂，當時他使用箏、笙等傳統樂器，全曲具有靈性和意境的聲響，成為舞作裡別緻的風景，令觀眾印象深刻。

《Genesis》一曲，是細川俊夫獻給小提琴家維洛妮卡．艾伯勒和她剛出生孩子的禮物，全曲的小提琴獨奏有如新生之人，樂團部分如同其周圍的宇宙和環境。2021年由維洛妮卡在漢堡首演，如今再由黃俊文演出，他和加埃塔諾、細川俊夫在演前也一起討論這首作品的內涵。演出將於7月8日晚間在廣島文化學園登場。