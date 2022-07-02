ALBION健康面膜情境美圖。（ALBION提供）

誕生於1974年的ALBION健康化妝水，首創保養品能擁有多重效益為當時的美妝市場帶來耳目一新的感受，上市以來，總銷售量突破4600萬瓶。

全新升級的ALBION健康化妝水、健康面膜，結合珍稀有機北之薏仁精萃及有機北之薏仁油，面對後疫情時代的肌膚狀況，業者建議，採用「日拍夜敷」的方式，日間保養或上妝前使用健康化妝水，搭配100％純棉製成的ALBION按摩化妝棉，由臉部中央朝外側輕拍，由下至上托著肌膚輕輕拍打至均勻水潤，讓水精華立即滲入肌底，便可輕鬆打造澄淨細緻、亮澤水感的美麗健康肌膚；夜間使用健康面膜加強保養，舒適服貼的短棉絨材質搭載滿滿14ml精華液，能賦予立即的清涼舒適使用感，加速穩定膚況。

若是日間上妝時間短暫，來不及使用健康面膜，也可將按摩化妝棉充分浸透健康化妝水，並撕開成六片，貼於臉部肌膚全臉六處，濕敷三分鐘，便能在短時間為肌膚補充美肌能量。 歡慶ALBION健康化妝水升級上市，今年的健康化妝水月共推出四種組合，於7、8月限定販售。