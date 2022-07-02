歌手熊仔（熊信寬）本次入圍金曲獎最佳作詞人獎，作品《88BARS》獲得評審肯定，奪得最佳作詞人獎，由於他本身也是這次的評審團之一，剛上台就立刻澄清：「沒有內定。」他形容自己的作品是暴力、嘻哈的浪漫，此次奪獎意外讓他的家世背景曝光，家族學歷一個比一個高，爺爺還是知名童歌的作者。

熊仔奪下最佳作詞人獎，上台發言：「謝謝我媽小時候有幫我報名國語日報作文班，這首歌（88BARS）是個很浪漫的歌，很暴力的浪漫，嘻哈的浪漫，這個獎我要送給台灣嘻哈每一位瘋狂想韻腳、瘋狂想flow、玩flow玩爆，鼓勵創作的台灣嘻哈的嘻哈仔。」

「最後套一句我新專輯的歌詞，是那種給你好好聽的，這是那種給我好好聽著，不是那種一直在那講的，我就直接拿上台拿獎的！」霸氣發言讓許多觀眾為他歡呼。熊仔的一路走來皆就讀頂尖學府，從建國中學畢業後考上台灣大學電機工程學系，在校因熱愛嘻哈成為風雲人物，熊仔的高超韻腳技巧被許多人推崇，更有「韻腳無限總裁」的稱號，根據維基百科顯示，熊仔爺爺熊智銳是童謠《大頭大頭，下雨不愁》的作者，曾擔任南投某學校校長，看見學生淋雨跑過操場而併發創作靈感，除了音樂天賦，熊仔爺爺活到老學到老，以95歲取得文化大學中國文學系博士學位，創下全台最高齡博士學位的紀錄，而奶奶也不遑多讓，曾被金氏世界紀錄認證是「台灣生最多博士的媽媽」，所生子女皆取得美國名校博士學歷，加上家族姻親、後輩子孫，家族博士多達10位。