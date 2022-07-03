第33屆金曲獎最佳男歌手的角逐大爆冷門，60歲大陸搖滾教父崔健入圍「最佳演唱錄音專輯」、「年度專輯」、「最佳華語專輯」、「最佳華語男歌手」4大獎項；結果跌破所有人眼睛，崔健披荊斬棘打退所有強敵，歌唱生涯初次奪下「金曲歌王」寶座，獲得金曲獎評審給他豐富音樂成就的重大肯定。而崔健去(2021)年發行的新專輯《飛狗》，其實近日才在台灣唱片行看到供貨，那麼他的8首新歌究竟在唱些什麼呢？

首先是主打歌《飛狗》，不少樂評人在網上拍YouTube分析，有些人失望地覺得老崔沒給太多亮點；其實這首歌只是支開朗的遊戲之作，對近年的遠征太空熱潮有些想法，誠如歌詞中「信息餬口」，他還是比較喜歡探討人與人的關係，有那麼無窮的人的問題可以關心，何必迷戀宇宙？頒獎前韋禮安曾演唱《時間的B面》，老崔表明不想「重複」自己成功的曲風，因為那「就像孔雀的屁股，尷尬的風光無限」；即便這些年崔健曲風一變再變，變得老一代歌迷都感到陌生，但骨子裡崔健音樂的批判性從來都一樣，他在歌詞裡對聽眾吶喊：「嘿！老子根本沒變」。

歌手韋禮安(中)演唱所有最佳男歌手入圍者的組曲，唱崔健《時間的B面》表現稱職。（圖／台視提供）

《留守者》是一首哀傷的神曲，裡面尾聲使用的小號音色令人想起《一塊紅布》，但關懷的層面擴及了全人類，有點致敬長照悲歌的意味：「你要走就走，千萬不要回頭，因為你的藉口，就是你的自由」，無奈但淒美。《末日海灘》又是他對權力發起的一次挑戰，在《光凍》專輯《死不回頭》一曲中寫道：「風你可以斬我的首」，好像有種不怕犧牲的意味，但《末日海灘》卻又說：「咱們來個互相摧毀」，似乎又重拾了底氣。

（影片來源取自《Milan》若有移除請見諒）

《愛情量子定律》像是老崔寫給女兒的情書：「如果這還是個秘密，我要去見上帝」、「只要我張口唱一句，愛就在妳夢裡」，用自己的歌聲來永久陪伴所愛，是何等浪漫。《兔子牛》似乎在探討民族性：「牛身上流著兔子的血」、「野性在溫情中迷路」，耐人尋味。

《半邊天兒》聽來則似是在講徒弟譚維維，她高亢的嗓門合唱豐富了一貫老崔式的樂風，這首歌的旋律也有點致敬譚維維歌曲《給你一點顏色》的感覺。《繼續》則延續他的「guts」：「現實站起來，像個海綿體，插在我嘴裡，還要我呼吸」，「你的身體彎曲，為我哭泣；你的心卻要我，繼續」，難怪他開頭就寫：「我初心到底，卻懷疑」，這樣《死不回頭》的崔健，終於也懷疑自己該不該繼續了。每首歌詞都精彩無比，音樂性也極豐富，莫怪能獲得金曲評審團阿弟仔主席等的激賞。

崔健則在他預寫的得獎感言說：「我確實得過一些獎，但從來沒有寫過得獎感言，連準備都沒有過，如果大家有機會可以聽到這個稿子，有一點是肯定的，它確實是我寫的」。崔健說，自己到了這刻才明白，自己專輯中的所有目的地都是一時的，它從來都沒有過終點站，金曲獎是一個歷史悠久、裝修講究、有點溫馨的一個中轉車站，清楚地告訴了我下一站的方向。一個新的時代正在等待著你，你是否已經準備好了呢？你曾經有過的經歷，加上你有過的質疑，會變成一張新的車票，可以登上一個更具有挑戰，以及質疑世界的音樂列車。再次感謝所有金曲獎的評審委員們，謝謝樂隊成員，謝謝環球音樂，以及所有參與這張專輯錄製的人員，謝謝大家！」。