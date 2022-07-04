朱俐靜抗乳癌2年逝世享年40歲 家人悲慟證實：昨天離開我們

從選秀節目《超級偶像》出道的女歌手朱俐靜，今（4日）驚傳癌逝，稍早她的官方臉書發家人的聲明，證實昨（3日）病逝，享年40歲。而上一篇貼文停留在今年4月23日，得癌症的她不忘宣傳世界急性骨隨性白血病日，讓人看得眼眶紅。

朱俐靜已經近3個月未更新臉書、IG，除了今天的家人聲明，上一篇文章是4月23日發的，她為了世界急性骨髓性白血病日，洋洋灑灑地寫下長文，提醒外界若出現「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「瘀青出血」、「骨頭疼痛」等症狀，一定要趕快掛號內科或血液科；最後，朱俐靜貼心地叮嚀：「希望大家除了做好防疫工作外，也還是要時時關心自己及身邊親友的身體狀況，不要錯過任何身體釋放出的警訊唷。」

朱俐靜2021年初於發片記者會上坦承罹患乳癌，同年10月以病友身份出席粉紅絲帶乳癌防治公益記者會，當時她談起病情時表示，每個月都會定期回診，也持續服用中藥和標靶藥物治療，藥物多少還是有副作用，例如皮膚比較乾、臉會水腫、髮質變差等，「花了一段時間讓自己不去在意這些事，現在每天像開獎，不知道有什麼副作用」。

想不到今（4日）朱俐靜的家人就證實她昨已安詳離世，震撼演藝圈，也讓歌迷們非常傷心，紛紛留言哀悼：「太突然了。我不能接受」、「喜歡妳的人，喜歡妳的真！～好不捨啊」。