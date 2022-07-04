從選秀節目《超級偶像》出道的女歌手朱俐靜，2020年發現罹患乳癌，經過2年的治療，今（4日）被家人證實昨（3日）病逝，享年40歲。個性溫暖的朱俐靜，生前得知藝人納豆因腦出血而住院，特地發文鼓勵對方，還相約未來台上見；未料朱俐靜不敵病魔而離世，這個約定沒辦法實現了。

藝人納豆今年1月在女友依依的陪伴下，被診斷出腦出血而入院治療，當時正在抗癌的朱俐靜，難得現身社群平台，透過ig限時動態向納豆喊話：「豆哥，看著你的消息一直為你心疼。目前也正在休養慢慢回復狀態的自己，遠遠的、默默被你和依依的努力給安慰著。」朱俐靜提到，她在復元這條路上努力著，且態度相當樂觀：「但我相信我們能安然的度過，並且在美好的未來，懂得更珍惜我們所擁有握在手中的！」

同時，朱俐靜向納豆正向喊話：「我們一定會戰勝這場生命給的考驗，一起加油！」期待不久後能跟納豆分享更好的消息；想不到今（4日）朱俐靜就被家人證實昨（3日）因乳癌平靜地過世，讓演藝圈星友、歌迷們都悲傷不已，也紛紛留言悼念，祝福朱俐靜能飛到另一個世界繼續唱歌。