前民進黨立委郭正亮。（ 資料照片）

對於「大國政治」本質，前民進黨立委郭正亮認為，台灣問題就是「大國博弈」問題，「事實上蔡英文也已經收到這樣的訊息」，她現在主張的是「維持現狀」，台灣要改國號、制憲的聲音在台灣越來越非主流了。

郭正亮4日在《觀點—亮點交鋒》網路直播中表示，台灣要很清楚知道大國政治本質，大國的國家利益是如何計算的，每一個「局」都有很多議題準備交易，不要以為大國死心塌地支持你搞民主搞獨立，沒有這回事。

郭正亮分析，美國對中國大陸祭出科技戰對自己也有傷害，譬如斷了谷哥，等於是逼華為去發展鴻蒙系統，谷哥也領不到權利金；美國不給GPS，所以中國大陸發展北斗衛星。郭強調，科技是不可能壟斷的，永遠有不同邏輯可以走到目的地。

郭正亮推論，當中國大陸越來越有自信可以掌握第一島鏈，美國也承認這是新的現實時，美國對於台灣未來的方案會有不同的思考，真正的核心還是軍力。

總統蔡英文。（資料照片）

有觀眾問道，台灣可否實現真正的獨立自主？還是會被美國逐漸控制，打造成更激進的前進基地？郭正亮直言，美國現在就已經完全控制台灣了，可是美國在處理台灣問題也非常謹慎。這還是回到大國博弈，台灣的問題就是大國博弈的問題，

郭強調，「事實上蔡英文也已經收到這樣的訊息」，她現在主張的是「維持現狀」，台灣要改國號、制憲的聲音在台灣越來越非主流了。