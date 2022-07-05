張孝全（左）跟江宜蓉在片中有曖昧情愫。（陳俊吉攝）

台北電影節閉幕片《童話．世界》5日舉行世界首映，監製麻生汶跟導演唐福睿攜演員張孝全、江宜蓉、尹馨、夏于喬、王渝屏均出席，片中江宜蓉跟張孝全有曖昧情愫，問江宜蓉跟男神合作是否很開心？她笑說：「有稍微控制一下自己不要這麼喜歡他，一直握拳頭忍著。」拍完她還瞄唐福睿，怕自己沒做好表情管理露出竊笑。

夏于喬演出張孝全的太太，也笑說有點可惜，跟男神湊對沒有太多的互動，兩人只有拍家庭戲，「不過可以跟孝全演夫妻是幸福的，電影是3年前拍的，那時我剛結婚，他會跟我聊很多家庭生活。」還開玩笑說跟男神配對完，收工回家面對導演老公林書宇，形容那種感覺是「人各有長處」。

片中尹馨跟張孝全演出律師，張孝全表示穿上律師袍的當下感覺很威風，但穿一下子就覺得熱，「也因為律師這個角色離我太遠了，很多問題都要請導演幫忙。」尹馨則說因為法條複雜，有特別跟張孝全討論該如何在有限的篇幅，表現出律師的專業。

台北電影獎頒獎典禮將至，問鼎準影帝的張孝全稱目前心情沒什麼起伏，每次都是等到公布得獎前一刻才會緊張起來；入圍影后的江宜蓉已看過同獎入圍者作品《美國女孩》跟《修行》，但不敢看蔡亘晏主演的恐怖片《咒》，「當天有機會見到入圍者本人，也想跟她們聊一下。」