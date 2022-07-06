南投縣政府力推五大園區之一的南投市旺來產業園區。（本報資料照片）

南投縣埔里福興溫泉區公共設施已完成，還榮獲國家卓越建設金質獎。（本報資料照片）

南投縣政府近日公布截至6月30日止，未償餘額有99億7588萬餘元，等於平均每位縣民的公共債務負擔約2.07萬，不過攤開財政數據來看，縣長林明溱上任8年一共減債68億餘元，但與8年前相比，平均背債僅少約1.23萬，財政處副處長游孟樫說，縣長積極開源節流但不敵人口流失，8年少了近2萬人，因此加重負擔。

南投縣政府自縣長林明溱2014年上任前，縣府長短債務共有167.4億餘元，上任後積極開源節流，連續8個年度總決算歲入歲出均有賸餘，逐年攤還到現在一路降到今年的99.7億，每筆預算都花在刀口上。

不過縣府積極還債，降低人均負債讓民眾有感，卻不敵人口急速流失，南投縣自2018年人口正式跌破50萬，人口數到今年僅剩48萬餘人，因此就算減債進70億，少了2萬多人分攤，讓平均背債僅少約1.23萬。

游孟樫表示，數字只是參考，縣府積極開源節流持續減債，包括爭取中央河川疏濬挹注縣庫，還有開徵土石採取景觀維護特別稅，另外縣長投入的五大園區，開發埔里微型產業園區、九九峰遊憩區等就創造10億元的收益。

另外觀光遊憩點每年也會為縣庫增加近3000萬收益，未來園區開發廠商進駐後，帶動展業發展，增加就業人口，未來企業進駐還可以課徵地價稅、房屋稅等，還有像是土地無償撥用、減少利息與經費支出等來持續開源，盡力把關守住廣大納稅人的錢。